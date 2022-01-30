Ньюкасл таки нашел компромисс в переговорах с Лионом по поводу хавбека Бруно Гимараеса.

Бразилец официально стал игроком "сорок", сообщает пресс-служба клуба АПЛ. Договор рассчитан до лета 2026 года.

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Инсайдер Фабрицио Романо раскрывает сумму трансфера – 50 млн евро и еще 20% Лион получит от потенциальной будущей продажи. Гимараес стал самым дорогим игроком в истории Ньюкасла, побив рекорд Жоэлинтона (44 млн евро заработал Хоффенхайм летом 2019-го). Это уже третий дорогой трансфер "сорок" в эру аравийских владельцев после Триппьера (15 млн евро) и Вуда (30 млн евро).

Напомним, Бруно Гимараес перешел в Лион из Атлетико Паранаэнсе в 2020-м за 20 млн евро. В текущем сезоне бразилец сыграл 25 матчей, в которых отдал 6 ассистов. Раньше его даже хотел подписать Шахтер.

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