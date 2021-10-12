Бывший наставник Челси Фрэнк Лэмпард может возобновить тренерскую карьеру в Ньюкасле.

Лэмпард стал главным претендентом на смену Стиву Брюсу на посту наставника Ньюкасла, сообщает The Sun.

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Переговоры "сорок" с экс-тренером Челси могут состояться уже на этой неделе. В списке претендентов также Грэм Поттер (Брайтон), Брендан Роджерс (Лестер) и Люсьен Фавр (экс-тренер Боруссии Д).

К слову, Лэмпард находится без работы с января 2021-го, когда его сменил Тухель на посту наставника лондонцев.

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