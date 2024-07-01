Манчестер Юнайтед и Ньюкасл сделали совместное заявление о заключении соглашения о немедленном освобождении Дэна Эшворта от его контрактных обязательств перед Ньюкаслом.

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"Ньюкасл Юнайтед и Манчестер Юнайтед заключили соглашение о немедленном прекращении контрактных обязательств Дэна Эшворта с Ньюкасл Юнайтед. Условия соглашения остаются конфиденциальными между клубами. Ньюкасл Юнайтед благодарит Дэна за его работу и желает ему успехов в будущем", – говорится в заявлении.

Напомним, в феврале "сороки" отстранили 53-летнего спортивного директора после того, как он выразил заинтересованность в смене рабочего места на фоне интереса со стороны МЮ. Ньюкасл требовал от "красных дьяволов" компенсацию в размере 20 миллионов фунтов, но манкунианцы отказались платить эту сумму. Эшворт хотел подать в арбитражный суд на Ньюкасл, чтобы ускорить свой переход.

К слову, Дэн также занимал должность технического директора в Брайтоне и работал специалистом по развитию сборной Англии.

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