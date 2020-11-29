"Сороки" вынуждены отменить все тренировки и ждут результаты повторных тестов, сообщает Telegraph.

Коронавирус довершил "коллекцию" из всех клубов Серии А – заразились тренер и шесть игроков

На неделе коронавирус обнаружили у двух игроков и одного работника клуба. После победы над Кристал Пэлас (2:0) положительные тесты сдали еще два игрока, поэтому Ньюкасл принял экстренные меры. Есть серьезные опасения, что количество больных будет только увеличиваться.

Добавим, что Ньюкасл с 14 очками в активе занимает 11 строчку АПЛ. В следующем туре подопечные Брюса должны играть против Астон Виллы (4 декабря).

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