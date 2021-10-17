Новые владельцы Ньюкасла выделили на зимнее усиление клуба 59 млн евро, сообщает The Telegraph.

Ньюкасл будет иметь проблемы с приглашением именитого тренера – большие деньги не соблазнили Конте и Зидана

Аравийские шейхи, которые недавно приобрели "сорок", не будут спешить с большим инвестированием в клуб. Сначала новые боссы сконцентрируются на формировании руководства клуба и заключении контрактов со спонсорами.

После 7-ми туров АПЛ Ньюкасл остается в зоне вылета – 18 место. Напомним, Аравийский инвестиционный фонд приобрел Ньюкасл за около 350 млн евро.

Золотой мяч-2021: авторитетное издание приоткрыло ширму с 5-ю финалистами, а букмекеры уже "определили" победителя