Ньюкасл в своем твиттере официально сообщил о трансфере новозеландского форварда Криса Вуда.

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Сумма перехода составила 30 млн евро, а контракт рассчитан на 2,5 года. За свою карьеру Вуд успел поиграть за Вест Бромвич, Миллуолл, Барнсли, Брайтон, Бирмингем, Лестер, Ипсвич, Лидс, а последним клубом стал Бернли.

Там Крис умудрился наколотить минимум 10 голов в каждом из последних 4 сезонов. Кроме 30-летнего нападающего, такое достижение в АПЛ за это время удавалось провернуть только 7 исполнителям: Салаху, Кейну, Варди, Стерлингу, Сону, Обамеянгу и Ляказетту.

Добавим, что Вуд в текущем сезоне сыграл в 21 матче за "бордовых" во всех соревнованиях, записав в свой актив 3 забитых гола. Интересно, что Бернли и Ньюкасл являются соперниками по борьбе за выживание – обе команды по 11 очков и находятся в зоне вылета.

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