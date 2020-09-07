"Сороки" совершили второе громкое подписания в течение дня. О переходе хавбека сообщает официальный сайт клуба.

Ньюкасл подписал Уилсона

С Ньюкаслом Фрейзер заключил 5-летнее соглашение. На Сент-Джеймс Парк шотландец перебрался в статусе свободного агента. Он покинул Борнмут в июне еще до фактического завершения сезона, чтобы не травмироваться перед переходом в новый клуб. В составе "вишен" вингер провел 8 сезонов.

В кампании 2019/20 Райан Фрейзер сыграл 28 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. Ранее интерес к нему проявляли лондонские Арсенал и Тоттенхэм.

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