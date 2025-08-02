Ньюкасл подал официальное предложение по трансферу Беньямина Шешко – сумма сделки составляет 75 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов, сообщает журналист Бен Джейкобс. Это может стать рекордным трансфером в истории "сорок".

МЮ снова вмешивается в планы богатейшего клуба мира – 80-миллионный форвард будет выбирать

РБ Лейпциг хотел за свою звезду 100 млн евро, однако клуб имеет джентльменскую договоренность с лагерем форварда о скидке в 20-30 млн, если придет "особый клуб".

Ньюкасл действует на опережение, пытаясь быстро договориться с РБ Лейпциг. Таким образом английский клуб стремится опередить Манчестер Юнайтед, который также хочет подписать словенского форварда.

Ньюкасл видит в Шешко замену Александру Исаку, который, по сообщениям, решительно настроен перейти в Ливерпуль. Важной деталью в этой истории является то, что бывший тренер Ливерпуля Юрген Клопп сейчас занимает должность руководителя футбольного направления в структуре Red Bull, в которую входит и РБ Лейпциг.

Таким образом, если немецкий клуб согласится на предложение Ньюкасла по Шешко, это может ускорить трансфер Исаака в Ливерпуль. Фактически Клопп, имея влияние на клуб из Бундеслиги, косвенно будет способствовать тому, чтобы Ливерпуль получил свою трансферную цель.

Шешко выступает за Лейпциг с 2023 года. В целом форвард отыграл за команду 87 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 8 ассистов.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно