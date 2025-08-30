Ньюкасл объявил на своем сайте о переходе Ника Вольтемаде. "Сороки" не разгласили о сроках сделки, но отметили, что она долгосрочная.

Штутгарт согласился продать Вольтемаде, но не в Баварию

Штутгарт получит за 23-летнего форварда 85 миллионов евро, а еще пять млн предусмотрены как бонусы. Переход Вольтемаде – самый дорогой трансфер Ньюкасла в истории. Больше платили только за Александера Исака (80 млн).

Напомним, Вольтемаде является воспитанником Вердера. Он выступал за Штутгарт с июля 2024 года. В прошлом сезоне форвард отметился 17 голами и тремя ассистами в 33 матчах. Также он в июне в составе сборной Германии U-21 стал серебряным призером чемпионата Европы. Вольтемаде отметился на турнире 6 голами и 3 ассистами в 5 матчах.

