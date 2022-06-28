Один из ведущих игроков Лилля Свен Ботман сменил Лигу 1 на АПЛ. Его приютил самый богатый клуб мира.

Ньюкасл оформил третий летний трансфер. Новичком стал 22-летний нидерландец, подписавший контракт до 2027 года, информирует пресс- служба клуба .

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Ботман успешно прошел медицинский осмотр, остались отдельные формальности, которые будут согласованы до конца недели. По неофициальной информации, Лилль заработает на трансфере своего молодого лидера более 37 миллионов евро.

"Сороки" вели Свена еще с зимы, им удалось даже выиграть конкуренцию у Милана, который был очень близок к подписанию.

Напомним, Ботман является воспитанником школы Аякса, откуда и перебрался в Лилль в 2020-м. В прошлом году он стал чемпионом Франции, а в кампании 2021/22 отыграл 32 поединка, трижды забил и раз ассистировал.

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