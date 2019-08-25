Ньюкасл одержал сенсационную победу над Тоттенхэмом, Вулверхэмптон спас ничью с Бёрнли: 3-й тур АПЛ, матчи воскресенья

Завершились последние матчи 3-го тур чемпионата Англии. В его рамках Тоттенхэм неожиданно проиграл в родных стенах Ньюкаслу, а Вулверхэмптон на последней минуте вырвал ничью в поединке против Бёрнли.

Чемпионат Англии 2019/20, 3-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл – 0:1

Гол: Жоелинтон, 27

Вулверхэмптон – Бёрнли – 1:1

Голы: Хименес, 90+5 – Барнс, 13

Тоттенхэм принимал в родных стенах Ньюкасл. Подопечные Стива Брюса очков пока не набирали, а в начале встречи "сороки" ещё и остались без Сен-Симона, который получил повреждение. Его сменил Атсу, что принесло неожиданный успех на 27-й минуте: Кристиан заметил Жоэлинтона в огромной открытой зоне в штрафной и отдал простенькую передачу, а тот пробил, словно на тренировке – 0:1! Тотнем мог отыграться после классного удара Сона в левый угол на 34-й минуте, но Дубравка вытащил его.

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На перерыв команды ушли с преимуществом Ньюкасла, а после него игра особо не изменилась. "Шпоры" давили, но даже выход Эриксена с Ло Чельсо не мог помочь как следует раскачать оборону гостей. На 78-й минуте лондонцам могло повезти отыграться с пенальти после падения Кейна в штрафной "сорок", но после просмотра видеоповтора Майк Дин решил не указывать на "точку". В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Ньюкасла.

В параллельной встрече Вулверхэмптон встрелся с Бёрнли. Подопечные Эшпириту Санту после эффектных побед над Манчестер Юнайтед и Торино неожиданно провалились на старте, пропустив гол на 13-й минуте после лонгбола, скидки Макгина и дальнего удара Барнса – 0:1. Эшли имел прекрасную возможность отличиться и прежде, а на 19-й выстрел его партнёра Бена Ми потряс перекладину. Кроме того, до перерыва возникло ещё несколько панических ситуаций в штрафной хозяев, но "волки" сумели отбиться.

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Второй тайм существенно уступал по уровню остроты первому. Вулверхэмптон продолжил держать мяч, но проигрывал по количеству ударов – впрочем, почти все они были неопасными. Откровенно говоря, подопечные Эшпириту Санту не наиграли даже на очко, но им удался финальный штурм: на 90+4-й Хименес попал в штангу, а на 90+5-й арбитр назначил пенальти, который Рауль же и реализовал – 1:1! После этого почти сразу прозвучал финальный свисток.

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