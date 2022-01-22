Чемпионат Англии 2021,22, 23-й тур

Лидс – Ньюкасл – 0:1

Гол: Шелви, 75

Брентфорд – Вулверхэмптон – 1:2

Голы: Тони, 72 – Моутинью, 48, Невеш, 78

Лидс дома встречался с Ньюкаслом. "Сороки" в случае победы приблизились бы к спасительной 17-й позиции на расстояние в 1 зачётный балл, однако в первом тайме они могли пропустить дважды – выстрел Джеймса с правого уголка вратарской парировал Дубравка, а удар Клиха примерно с той же позиции прошел мимо дальнего угла. Гости выровняли ход встречи перед перерывом, но ничего интересного у чужих ворот не создали.

Во втором тайме Лидс продолжил владеть инициативой, но моментов у подопечных Марсело Бьелсы почти не возникало. Ньюкасл же мог забить на 71-й минуте вследствие удара Лонгстаффа из полукруга перед штрафной – мяч прошел рядом с левой штангой! На 75-й же "сороки" открыли счет в результате точного выстрела Шелви со стандарта. 1:0! Йоркширцы на этот гол так ничем и не ответили. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу Ньюкасла.

Брентфорд в родных стенах принимал Вулверхэмптон, пытаясь прервать 3-матчевую серию поражений в АПЛ. Первый тайм оказался богат на события, но не на моменты: на 26-й минуте хозяева потеряли сразу двух футболистов (Генри и Расмуссена) из-за столкновения головами, а чуть позже матч остановили на 20 минут – над стадионом летал дрон. На перерыв команды отправились без забитых голов.

Второй тайм оказался крайне неудачным для Брентфорда. Всего через две минуты после возобновления игры хозяева пропустили гол – это Моутинью обыгрался в стеночку с Семеду и выстрелил в левый нижний. "Пчелы" отквитали этот мяч на 71-й минуте в результате навеса Мбемо и точного замыкания в исполнении Тоуни, однако уже на 78-й гости восстановили свое преимущество благодаря выстрелу Невеша. В компенсированное время Траоре провел третий гол, но его отменили из-за офсайда. Вулверхэмптон празднует победу со счетом 1:2.

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