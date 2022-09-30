"Сороки" на своем официальном сайте сообщили о переходе австралийца Гаранга Куоля.

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Клуб не разглашает сумму трансфера и длительность контракта. Известно, что Куоль присоединится к Ньюкаслу уже в январе 2023 года.

Гаранг выступал за австралийский Сентрал Кост Маринерс (за который будет играть до января). В текущем сезоне Куоль сыграл в 10 матчах, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.

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