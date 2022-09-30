Ньюкасл объявил о трансфере 18-летнего форварда из Австралии
11:09 - Читати українською
Форвард Гаранг Куоль официально стал игроком Ньюкасла.
"Сороки" на своем официальном сайте сообщили о переходе австралийца Гаранга Куоля.
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Клуб не разглашает сумму трансфера и длительность контракта. Известно, что Куоль присоединится к Ньюкаслу уже в январе 2023 года.
Гаранг выступал за австралийский Сентрал Кост Маринерс (за который будет играть до января). В текущем сезоне Куоль сыграл в 10 матчах, в которых отличился 4 голами и 1 ассистом.
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