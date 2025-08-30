Лидс и Ньюкасл закрывали программу субботы в рамках 3-го тура АПЛ. Результат и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

У Ньюкасла оставалась огромная "дыра" на позиции центрфорварда. Исак продолжает бунтовать ради трансфера в Ливерпуль, Гордон отбывает дисквалификацию, а 85-миллионный новичок Вольтемаде пока сидел на трибунах.

В центре нападения вышел Осула, который имел лучший момент до перерыва. Другой новичок "сорок" Рэмзи прострелил на датчанина, тот обработал неплохо, но с 10 метров бесхитростно ударил в защитника. За весь тайм единственный удар в створ на две команды нанес Мерфи – с острого угла прямо в Перри. Лидс имел свои полумоменты, но в целом также бедненько.

После отдыха веселее не становится. Мерфи во второй раз беспокоит Перри – кипер "павлинов" снова на месте. За гостей в АПЛ дебютировал их новый нападающий Доминик Калверт-Льюин. Экс-одноклубник Миколенко несколько раз зацепился за мяч и нанес единственный удар в створ со стороны Лидса аж на 90-й минуте. Поуп парировал ногой.

В итоге 0:0 – вероятно, самый скучный матч нового сезона чемпионата Англии. У Лидса после 3 туров 4 очка (очень хорошо для новичка), у Ньюкасла 2 (посредственно для участника ЛЧ).

