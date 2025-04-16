Ньюкасл продолжает уверенно удерживаться в зоне Лиги чемпионов, тогда как Кристал Пэлас остается за пределами первой десятки АПЛ. Хозяева без лишних трудностей подтвердили статус фаворитов в сегодняшнем матче, сразу навязав сопернику свой темп.

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Уже в первые 10 минут "сороки" создали несколько голевых моментов, но то спасал голкипер, то мяч проходил мимо ворот. В конце концов, давление дало результат. На 14-й минуте Джейкоб Мерфи открыл счет – и сделал это роскошно. Получив передачу, он с острого угла пробил точно в дальний угол, оставив без шансов голкипера гостей – 1:0.

GOAL | Newcastle 1-0 Crystal Palace



WHAT A FINISH FROM JACOB MURPHY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



pic.twitter.com/Dznosu9SUH — 38 (@the38hub) April 16, 2025

Где-то через 20 минут Кристал Пэлас получил шанс отыграться – Ричардс упал в штрафной во время борьбы с соперником, и арбитр после паузы и просмотра VAR назначил пенальти. Это была прекрасная возможность для гостей, чтобы сравнять счет.

К мячу подошел Эде, но его удар оказался слишком слабым – голкипер без проблем парировал. Уже через несколько минут лондонцы были наказаны: Геи неудачно сыграл и в конце концов срезал мяч в собственные ворота – 0:2. До перерыва "сороки" забили еще два мяча, и свои имена в протоколе записали Барнс и Шер.

Первые минуты второго тайма вновь продемонстрировали активность Ньюкасла, однако голкипер Кристал Пэлас не позволил удару Исака стать результативным. Однако следующий выстрел Александера, Хендерсон уже не сумел засейвить – 5:0!

Финальный свисток арбитра зафиксировал разгром Кристал Пэлас. Сейчас лондонцы занимают 12-е место (43 очка), а Ньюкасл продолжает удерживать позиции в зоне ЛЧ с 59 баллами.

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