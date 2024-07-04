В четверг, 4 июля, Ньюкасл на своём официальном сайте объявил о назначении Пола Митчелла новым спортивным директором клуба. Он сменил Дэна Эшворта, который ушёл в Манчестер Юнайтед на аналогичную должность.

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Для Митчелла должность спортдира станет абсолютно новой. Ранее он работал в отделе скаутинга и развития клуба в МК Донс, Саутгемптоне, Тоттенхэме, РБ Лейпциг и Монако. Пол известен тем, что последовал за Маурисио Почеттино в Тоттенхэм в 2014 году и подписал для "шпор" Деле Алли и Хын Мин Сона.

Ранее в услугах Митчелла были заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.