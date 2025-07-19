Будущее Александера Исака в Ньюкасле под вопрос после интереса к шведу со стороны аравийских клубов. Из-за этого “сороки” могут обратить свое внимание на Хулиана Альвареса из Атлетико, сообщает Fichajes.

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Если команде Эдди Хау поступит предложение размером в около 150 миллионов евро за Исака, то клуб, вероятно, прощается со своей главной звездой. Ньюкасл уже работает над списком альтернатив и первым туда попал лидер "матрасников" Хулиан Альварес.

Атлетико не хочет легко отпускать игрока, поэтому будет требовать за аргентинца компенсацию в не менее 130 миллионов евро.

Напомним, что Альварес имеет опыт выступлений в АПЛ. Хулиан играл за Манчестер Сити с 2022 по 2024 годы.

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