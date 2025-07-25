Александр Исак может покинуть "сорок" ради Ливерпуля. Ньюкасл, как сообщает Фабрицио Романо, рассматривает вариант с трансфером Беньямина Шешко.

Исак хочет уйти из Ньюкасла – на кону рекордный трансфер за 173 миллиона евро

У 22-летнего словенца есть договоренность с Лейпцигом, что в ряд клубов он может перейти по цене в 70-80 миллионов евро, без учета бонусов. У Арсенала "быки" требовала около 100 миллионов. Ньюкасл видит в Шешко замену Исаку.

К слову, Беньямин выступает за Лейпциг с 2023 года. В общем словенец сыграл за свой клуб в 87 матчах, в которых забил 39 голов и отдал восемь ассистов.

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