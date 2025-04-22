Эмануэль Эмега попал в сферу интересов Ньюкасла, информирует L'Equipe. Английский клуб рассматривает его как замену своему лучшему бомбардиру Александру Исаку. Сообщается, что нидерландец открыт для этого трансфера.

Журналисты уличили клуб АПЛ во лжи – он "сливает" в прессу ложную информацию о травмах своих игроков

В услугах Эмега также заинтересован Челси – не так давно "синие" представили форварду собственный план его дальнейшей карьеры. Контракт Эмега со Страсбуром рассчитан до лета 2028 года. В этом сезоне он сыграл за эльзасскую команду 27 матчей, забил 13 голов и оформил 2 ассиста.

Напомним, что за Страсбур выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Астон Вилла разгромила Ньюкасл в битве за ЛЧ – Эмери выиграл пятый матч АПЛ подряд