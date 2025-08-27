Ньюкасл сделал официальное предложение Вулверхэмптону по трансферу в Йоргена Странд Ларсена, сообщает The Athletic.

"Сороки" подготовили сумму в 50 миллионов фунтов стерлингов, которую "волки" сразу же отклонили. Однако Ньюкасл настроен продолжать переговоры по норвежцу и уже готовит улучшенное предложение.

Вулверхэмптон изначально настаивал на том, что 25-летний игрок не продается. Но после матча Кубка лиги против Вест Хэма (3:2 с дублем норвежца) наставник "волков" Витор Перейра заявил, что хоть он и хочет, чтобы Странд Ларсен остался, каждый игрок имеет цену и может уйти в случае хорошей сделки.

Напомним, что Ньюкасл летом уже несколько раз терпел фиаско в попытках подписать нападающих на замену Александру Исаку. После неудачи с Беньямином Шешко и Уго Экитике "сороки" обратили все свое внимание на Йоана Висса из Брентфорда, но переговоры до сих пор не достигли прогресса.

Среди других обсуждаемых игроков – Николас Джексон из Челси, Гонсало Рамос (Пари Сен-Жермен), Саму Агехова (Порту) и Александер Сорлот (Атлетико).

Ньюкаслу даже предложили подписать Артема Довбика из Ромы, но дальше разговоров дело пока так и не дошло.

