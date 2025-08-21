По информации GOAL, Ливерпуль готовит предложение в 130 миллионов евро за Александра Исака. Ранее "сороки" уже отклонили предложение в 110 миллионов, но "красные" уверены, что улучшенное предложение поможет им оформить трансфер.

В случае ухода Исака Ньюкасл рассматривает вариант подписания Франческо Пио Эспозито. 20-летний нападающий Интера в прошлом сезоне на правах аренды выступал за Специю, где забил 17 голов в 34 матчах Серии А. Он также отличился на Клубном чемпионате мира-2025, когда открыл счет в матче против Ривер Плейт (2:0).

Впрочем, Интер не планирует расставаться с юным форвардом и уже отклонил предложение Наполи в 45 миллионов евро. Клуб из Милана стремится сначала продать 33-летнего Мехди Тареми, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, а Эспозито считает "неприкосновенным".

Несмотря на это, Ньюкасл готов надавить на Интер и предпринять попытку переманить нападающего. Если договоренностей достичь не удастся, альтернативным вариантом считают нападающего Вулверхэмптона Йоргена Ларсена.

