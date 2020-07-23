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Ньюкасл нацелился на лидера Борнмута, – Express

11:55 - Читати українською
Ньюкасл нацелился на лидера Борнмута, – Express
Каллум Уилсон / ФК Борнмут

Форвард английского Борнмута Каллум Уилсон попал в сферу интересов Ньюкасла.

Нападающий сборной Англии может перебраться на Сент-Джеймс Парк, сообщает Express.

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В подписании Уилсона заинтересован наставник "сорок" Стив Брюс. Он хочет заменить им бразильца Жоэлинтона, дебютный сезон которого в Англии вышел неубедительным. Ньюкасл готов сделать предложение по трансферу, как только Борнмут покинет Премьер-лигу.

К слову, в нынешнем сезоне Каллум Уилсон провел 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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