Программу 10-го тура АПЛ открывал матч, в котором Кристал Пэлас принимал Ньюкасл. Рой Ходжсон на поединок против "сорок" выставил рекордно старый для текущего чемпионата состав – средний возраст стартовой одиннадцатки "орлов" составил 30 лет и 182 дня. Вообще, десять из одиннадцати старейших составов в нынешнем сезоне АПЛ были выставлены именно Ходжсоном.

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От матча не ожидали большого количества голов. С начала сезона 2018/19 Кристал Пэлас провёл 34 первых тайма со счетом 0:0, а Ньюкасл – 32. Команды не изменили традициям и сегодня, не забив ни одного гола до 87-й минуты. Казалось, всё завершится вничью, однако на 88-й и 90-й "сороки" шокировали "орлов": сначала Уилсон реализовал выход один на один с голкипером с паса Жоелинтона, а затем Жоелинтон получил передачу от Уилсона и из пределов штрафной пробил с рикошетом – 0:2. Хозяева капитулировали.

Таким образом, Ньюкасл набрал 14 очков и поднялся на десятую позицию в турнирной таблице. Кристал Пэлас, имея один зачетный балл меньше, опустился на тринадцатую строчку.

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