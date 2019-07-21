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Ньюкасл может вернуть Кэрролла

10:14 24 Читати українською
Ньюкасл может вернуть Кэрролла
Энди Кэрролл / Reuters

Английский Ньюкасл может подписать форварда Энди Кэрролла, покинувшего лондонский Вест Хэм после сезона 2018/19.

"Сороки" рассматривают вариант с возвращением своего воспитанника, сообщает TalkSPORT.

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Кэрролл может достаться Ньюкаслу бесплатно, поскольку сейчас в данный момент является свободным агентом. Он уже выступал на Сент-Джеймс Парк в 2006-2011 гг. (91 матч, 33 гола), а затем за 35 млн фунтов перебрался в Ливерпуль. Однако, стать своим в составе "красных" не сумел и на третий сезон перешел в Вест Хэм на правах аренды, а затем – на постоянной основе.

В прошлом сезоне Энди Кэрролл из-за постоянных травм провел лишь 12 матчей в АПЛ, в которых результативными действиями не отметился.

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