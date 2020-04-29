Ньюкасл может сделать спортивным директором экс-функционера Ювентуса

Новые владельцы английского Ньюкасла готовят первые назначения в менеджерской структуре "сорок".

Новым спортивным директором тайнсайдцев может стать Пабло Лонгория, утверждает El Desmarque.

Новые владельцы Ньюкасла определились с приоритетным кандидатом на пост нового тренера

Бывший глава скаутского отдела туринского Ювентуса является фаворитом аравийских инвесторов. Испанский специалист имеет опыт работы в Ньюкасле. Он был скаутом "сорок" в сезоне 2007/08. Затем Лонгория работал в Рекреативо, Аталанте и Сассуоло, а в 2015-м получил назначение в "Старой синьоре". Последним местом работы функционера была испанская Валенсия.

Напомним, что консорциум PIF во главе с Амандой Стейвли и инвестициями из Саудовской Аравии вскоре закроет сделку о покупке Ньюкасла у скандального Майка Эшли.

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