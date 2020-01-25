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Ньюкасл может получить богатого владельца

18:22 168 Читати українською
Ньюкасл может получить богатого владельца
Фаны Ньюкасла вывесили баннер в поддержку Аманды Стейвли / Фото NUFC Blog

Действующий президент Ньюкасла Майк Эшли рискует получить предложение, от которого невозможно будет отказаться.

Суверенный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры с руководством Ньюкасла о возможности приобретения команды, сообщает Sky Sports.

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Также к диалогу на стороне аравийцев присоединилась британская бизнесвумен Аманда Стейвли, которая несколько лет назад уже пыталась приобрести "сорок", но получила отказ от президента клуба Майка Эшли.

Сам Эшли хочет получить за свой клуб около 400 млн евро. Стоит отметить, что фанаты также требуют смены руководства клуба, ведь за нынешнего президента Ньюкасл уже дважды вылетал в Чемпионшип.

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Англия Ньюкасл Ньюкасл Майк Эшли
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