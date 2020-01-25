Ньюкасл может получить богатого владельца

Действующий президент Ньюкасла Майк Эшли рискует получить предложение, от которого невозможно будет отказаться.

Суверенный фонд Саудовской Аравии ведет переговоры с руководством Ньюкасла о возможности приобретения команды, сообщает Sky Sports.

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Также к диалогу на стороне аравийцев присоединилась британская бизнесвумен Аманда Стейвли, которая несколько лет назад уже пыталась приобрести "сорок", но получила отказ от президента клуба Майка Эшли.

Сам Эшли хочет получить за свой клуб около 400 млн евро. Стоит отметить, что фанаты также требуют смены руководства клуба, ведь за нынешнего президента Ньюкасл уже дважды вылетал в Чемпионшип.

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