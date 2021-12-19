Вингер Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль и форвард Интера Эдин Джеко могут усилить аутсайдера АПЛ уже в следующем месяце.

"Сороки" готовы арендовать Марсьяля этой зимой и могут предложить 6 млн евро за переход француза, сообщает The Sun.

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Антони также попал в сферу интересов Ювентуса, однако "бьянконери" не готовы платить за аренду. Кроме Марсьяля, Ньюкасл положил глаз на лидера Интера Эдина Джеко, однако большей конкретики по поводу форварда "нерадзурри" пока нет.

Отметим, что Марсьяль в 10 матчах за Манчестер Юнайтед забил 1 гол, а Джеко сыграл в 23 поединках за Интер, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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