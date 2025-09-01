Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Брентфорд и Ньюкасл достигли устной договоренности о трансфере нападающего Йоанна Висса. Сумма сделки составит 55 миллионов евро, а игрок должен прибыть на медосмотр уже вскоре.

Это решение стало следствием почти окончательно решенного трансфера Александера Исака в Ливерпуль за 145 миллионов евро. Ньюкасл быстро отреагировал и усилил атаку сразу двумя форвардами – кроме Виссы ранее был согласован переход Ника Вольтемаде из Штутгарта.

Брентфорд украинца Егора Ярмолюка долгое время не хотел отпускать 28-летнего Виссу, оценивая его в 60 миллионов евро. Сам форвард даже публично требовал трансфера, заявив, что клуб не выполнил своих обещаний. В конце концов стороны нашли компромисс, и предложение Ньюкасла было принято.

В прошлом сезоне Висса забил 20 голов в 39 матчах в составе Брентфорда и стал главным бомбардиром команды. Официальное подтверждение трансфера от клубов ожидается в ближайшее время.

