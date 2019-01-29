Ньюкасл – Манчестер Сити: стартовые составы на матч АПЛ – Зинченко вне заявки

Рафаэль Бенитес и Хосеп Гвардиола определились со стартовыми составами Ньюкасла и Манчестер Сити на поединок 24-го тура английской Премьер-лиги.

Матч Ньюкасл – Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. Отчет о матче читайте на "Футбол 24" сразу после финального свистка.

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Отметим, что Александр Зинченко не попал даже в заявку "горожан" на матч. Место на левом фланге обороны занял бразилец Данило, а еще два конкурента украинца за место в основе – Бенджамин Менди и Фабиан Делф – тоже вне списка игроков, которые могут появиться на поле.

Ньюкасл: Дубравка – Йедлин, Шер, Ласселс, Лежен, Ритчи – Хейден, Лонгстафф, Атсу, Перес – Рондон

Запасные: Вудмен, Манкильйо, Кларк, Фернандес, Кенеди, Робертс, Мерфи

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Данило – Фернандиньо, де Брюйне, Д. Силва – Стерлинг, Сане, Агуэро

Запасные: Мурич, Отаменди, Фоден, Гюндоган, Б. Силва, Марез, Жезус