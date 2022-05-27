Богатейший клуб мира имеет амбициозные планы на летнее трансферное окно. Лукас Пакета – на его радарах.

Ньюкасл нацелился на подписание полузащитника Лиона и сборной Бразилии, являющегося главной трансферной целью наставника "сорок" Эдди Хау, утверждает The Times .

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За Пакета англичане готовы выложить более 58 миллионов евро (50 млн фунтов), побив свой клубный рекорд. Ранее самым дорогим приобретением Ньюкасла был Бруно Гимараес, который зимой обошелся в 50 млн евро.

Напомним, Лукас выступает за Лион с августа 2020 года, до этого играл за Милан. В текущем сезоне 24-летний бразилец в 44 поединках оформил 11+7.

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