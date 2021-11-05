Английский клуб хочет видеть в своем составе немецкого вратаря и не пожалеет на это больших денег, сообщает немецкий Sky Sport.

Ньюкасл определился с наставником команды

Отмечается, что Барселона готова отпустить тер Штегена в Ньюкасл за 55 млн евро. Правда, сам Марк-Андре не очень хочет переезжать в АПЛ. Если всем сторонам удастся прийти к согласию, то переход может состояться будущим летом.

Напомним, тер Штеген перебрался в столицу Каталонии летом 2014 года за 12 млн евро из менхенгладбахской Боруссии. С этого момента немец провел за Барселону 291 матч, в 188 из которых оставил свои ворота "на замке".

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