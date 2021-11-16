"Сороки" стремятся арендовать 24-летнего кипера, утверждает Eurosport.

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Хендерсон временно смирился с поражением в борьбе за статус первого номера МЮ. Манкунианцы готовы снова отпустить своего воспитанника в аренду. Ранее он в таком же статусе защищал цвета Стокпорта, Гримсби, Шрусбери и Шеффилд Юнайтед.

К слову, в нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел всего 1 матч – против Вест Хэма в Кубке лиги (0:1).

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