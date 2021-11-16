Ньюкасл готов переманить голкипера Манчестер Юнайтед
19:26 - Читати українською
Английский Ньюкасл собрался усилить вратарскую линию резервным вратарем Манчестером Юнайтед Дином Хендерсоном.
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Хендерсон временно смирился с поражением в борьбе за статус первого номера МЮ. Манкунианцы готовы снова отпустить своего воспитанника в аренду. Ранее он в таком же статусе защищал цвета Стокпорта, Гримсби, Шрусбери и Шеффилд Юнайтед.
К слову, в нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел всего 1 матч – против Вест Хэма в Кубке лиги (0:1).
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