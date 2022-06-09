Ньюкасл форсирует подписание чемпиона Франции – Милан неожиданно позади
23:07 - Читати українською
Богатейший клуб АПЛ готовит солидную трансферную кампанию на летнее окно. Новичком может стать лидер Лилля Свен Ботман.
Ньюкасл хочет поскорее усилиться 22-летним центральным защитником, утверждает Фабрицио Романо. Переговоры, продолжающиеся с января, переходят на завершающий этап.
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Ботманом также активно интересуется Милан, все еще находящийся в борьбе, но "сороки" активнее продвигаются вперед в вопросе трансфера. Свен же открыт к возможности поиграть в АПЛ.
К слову, нидерландец является воспитанником Аякса, откуда и перебрался в Лилль в 2020-м. В прошлом году Ботман стал чемпионом Франции, а в кампании 2021/22 отыграл 32 поединка, трижды забил и раз ассистировал.
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