Ньюкасл хочет поскорее усилиться 22-летним центральным защитником, утверждает Фабрицио Романо. Переговоры, продолжающиеся с января, переходят на завершающий этап.

Ньюкасл объявил о трансфере защитника Астон Виллы

Ботманом также активно интересуется Милан, все еще находящийся в борьбе, но "сороки" активнее продвигаются вперед в вопросе трансфера. Свен же открыт к возможности поиграть в АПЛ.

К слову, нидерландец является воспитанником Аякса, откуда и перебрался в Лилль в 2020-м. В прошлом году Ботман стал чемпионом Франции, а в кампании 2021/22 отыграл 32 поединка, трижды забил и раз ассистировал.