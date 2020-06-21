Ньюкасл дома разгромил Шеффилд Юнайтед: 30-й тур АПЛ, воскресенье

Шеффилд Юнайтед на выезде разгромно проиграл Ньюкаслу в рамках 30-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 30-й тур

Ньюкасл – Шеффилд Юнайтед – 3:0

Голы: Сен-Максимен, 55, Ритчи, 69, Жоелинтон, 78

Удаление: Иган, 50 (вторая желтая)

Астон Вилла – Челси – начало в 18:15

Середняк турнирной таблицы Ньюкасл принимал Шеффилд Юнайтед. На 19-й Жоелинтон вышел один на один с вратарем и уже приготовился пробить, но голкипер в прыжке перехватил мяч. Это был единственный интересный момент первой половины встречи.

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Зато во втором тайме ситуация на поле изменилась. На 50-й вторую желтую получил Джон Иган и гости остались в меньшинстве. Хозяева сразу решили воспользоваться преимуществом и на 55-й счет открыл Аллен Сен-Максимен. Из-за ошибки защитника, который не перехватил передачу от Ритчи, мяч попал в Сен-Максимен и он пробил точно под ближнюю штангу. На 69-й зрителей поразил Ритчи дальним ударом под перекладину. А чуть позже преимущество закрепил Жоелинтон, который замкнул идеальную передачу от Альмирона. Гости пытались создавать моменты, но потому, что они играли в меньшинстве из этого ничего не получалось. Финальный свисток зафиксировал разгромное поражение Шеффилд Юнайтед – 3:0. В результате этой победы Ньюкасл с 38-ю очками занимает 12-ю строчку турнирной таблицы, а Шеффилд с 44-ю остался на 7-м.

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