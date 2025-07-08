Ньюкасл достиг полной договоренности с Ноттингем Форест по трансферу Антони Эланги – сумма сделки составит 55 миллионов евро.

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Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, также согласован контракт с самим игроком – сделка будет долгосрочной. Ранее Ньюкасл предлагал за Элангу 45 миллионов евро, однако Ноттингему удалось поднять цену на своего игрока.

Этот трансфер стал выгодным для Ноттингема: в 2023 году клуб заплатил за шведа Манчестер Юнайтед лишь 13,5 млн, а теперь получит почти вчетверо больше. Хотя статистика форварда не впечатляет (11 голов в 80 матчах), его потенциал позволил существенно поднять цену.

Эланга станет усилением Ньюкасла перед новым сезоном Лиги чемпионов. Команда Эдди Хау получила место в турнире благодаря улучшенному рейтингу Англии в таблице коэффициентов УЕФА, что позволило пяти клубам АПЛ попасть в групповой этап.

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