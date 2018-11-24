toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ньюкасл будет искать усиление за пределами Англии

10:37 15 Читати українською
Ньюкасл будет искать усиление за пределами Англии
Рафа Бенитес / Reuters

Английский Ньюкасл Юнайтед устами главного тренера Рафаэля Бенитеса рассказал о планах на зимнее окно трансферов.

"Сороки" будут искать усиление в январское трансферное окно за пределами Туманного Альбиона. Об этом, ссылаясь на слова Рафы Бенитеса, сообщает Goal.com.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

Испанский специалист отметил, что возможности подписать игроков из английского чемпионата для Ньюкасла ограничены после взятия в аренду хавбека Челси Кенеди и форварда Вест Бромвича Саломона Рондона.

По словам Бенитеса, вскоре клуб развернет широкую сеть для поиска возможного зимнего усиления. В приоритете – европейские топ-лиги, а также экзотические Азия и Америка.

Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видеть

Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Ньюкасл Ньюкасл Рафаэль Бенитес Рафаэль Бенитес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
0
мин
Карпаты
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук