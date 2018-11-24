Ньюкасл будет искать усиление за пределами Англии

Английский Ньюкасл Юнайтед устами главного тренера Рафаэля Бенитеса рассказал о планах на зимнее окно трансферов.

"Сороки" будут искать усиление в январское трансферное окно за пределами Туманного Альбиона. Об этом, ссылаясь на слова Рафы Бенитеса, сообщает Goal.com.

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Испанский специалист отметил, что возможности подписать игроков из английского чемпионата для Ньюкасла ограничены после взятия в аренду хавбека Челси Кенеди и форварда Вест Бромвича Саломона Рондона.

По словам Бенитеса, вскоре клуб развернет широкую сеть для поиска возможного зимнего усиления. В приоритете – европейские топ-лиги, а также экзотические Азия и Америка.

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