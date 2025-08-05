Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Ньюкасл предложил 90 миллионов евро за нападающего сборной Словении Беньямина Шешко – базовая сумма 80 миллионов плюс 10 миллионов бонусами. Клуб верит, что договорится с РБ Лейпциг, но не хочет затягивания переговоры, поэтому давит на самого игрока.

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Предыдущее рекордное предложение Ньюкасла в 75 миллионов евро + 5 миллионов бонусами РБ Лейпциг отклонил.

Сам Шешко уже сообщил партнерам по команде, что ожидает трансфер этим летом. В прошлом сезоне он забил 21 гол во всех турнирах, а всего имеет 39 мячей в 87 матчах за Лейпциг.

В борьбе за форварда остается Манчестер Юнайтед. Главный тренер Рубен Аморим видит в нем основного нападающего своей новой атаки рядом с Мбеумо и Куньей. В то же время по информации источника, тренер больше склоняется к идее подписать Олли Уоткинса с Астон Виллы.

Интриги добавляет и ситуация с Александром Исаком – если Ньюкасл оформит трансфер Шешко, клуб может быть готов отпустить шведа в Ливерпуль. Ливерпуль уже предлагал за Исака более 129 миллионов евро, но Ньюкасл отказал. Интерес сохраняется, и сам нападающий не против переезда на Энфилд. Ньюкасл оценивает Исака примерно в 176 миллионов.

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