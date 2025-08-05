Ньюкасл бьет рекорд ради замены Исаку – игрок уже сообщил, что уходит
Ньюкасл сделал улучшенное предложение РБ Лейпциг по форварду Беньямину Шешко.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, Ньюкасл предложил 90 миллионов евро за нападающего сборной Словении Беньямина Шешко – базовая сумма 80 миллионов плюс 10 миллионов бонусами. Клуб верит, что договорится с РБ Лейпциг, но не хочет затягивания переговоры, поэтому давит на самого игрока.
Исак разозлил Ньюкасл – Хау поставил ультиматум
Предыдущее рекордное предложение Ньюкасла в 75 миллионов евро + 5 миллионов бонусами РБ Лейпциг отклонил.
Сам Шешко уже сообщил партнерам по команде, что ожидает трансфер этим летом. В прошлом сезоне он забил 21 гол во всех турнирах, а всего имеет 39 мячей в 87 матчах за Лейпциг.
В борьбе за форварда остается Манчестер Юнайтед. Главный тренер Рубен Аморим видит в нем основного нападающего своей новой атаки рядом с Мбеумо и Куньей. В то же время по информации источника, тренер больше склоняется к идее подписать Олли Уоткинса с Астон Виллы.
Интриги добавляет и ситуация с Александром Исаком – если Ньюкасл оформит трансфер Шешко, клуб может быть готов отпустить шведа в Ливерпуль. Ливерпуль уже предлагал за Исака более 129 миллионов евро, но Ньюкасл отказал. Интерес сохраняется, и сам нападающий не против переезда на Энфилд. Ньюкасл оценивает Исака примерно в 176 миллионов.
"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно