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Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:3 – видео голов и обзор матча

08:54 - Читати українською
Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:3 – видео голов и обзор матча
Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:3 / Premierleague.com

В поединке 36-го тура Тоттенхэм на выезде уверенно одолел Ньюкасл. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

57’ Мэттью Ритчи
 
Сон Хын Мин 27’
Харри Кейн 60’
Харри Кейн 89’
27’ Сон Хын Мин
57’ Мэттью Ритчи
60’ Харри Кейн
89’ Харри Кейн

В практически равном первом тайме Ньюкасл умудрился пропустить: Сон Хын Мин, получив круглого на линии вратарской, неожиданно для голкипера мощно пробил в ближний угол ворот.

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После перерыва хозяева усилиями Мэтью Ритчи отыгрались: шотландский полузащитник на скорости ворвался в штрафную соперника и пушечным ударом сравнял счет. Но не прошло и пяти минут как подопечные Моуринью вновь вышли вперед: Стевен Бергвейн, который только что появился на поле, длинным пасом нашел во вратарской зоне Хари Кейна, который головой переправил мяч в противоположный от Мартина Дубравки угол. А на последней минуте матча Кейн оформил дубль, удачно сыграв головой на добивании.

Победа принесла "шпорам" 55 очков и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы, "сороки" с 43 пунктами остались тринадцатыми.

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