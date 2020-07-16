Ньюкасл – Тоттенхэм – 1:3 – видео голов и обзор матча

В поединке 36-го тура Тоттенхэм на выезде уверенно одолел Ньюкасл. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В практически равном первом тайме Ньюкасл умудрился пропустить: Сон Хын Мин, получив круглого на линии вратарской, неожиданно для голкипера мощно пробил в ближний угол ворот.

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После перерыва хозяева усилиями Мэтью Ритчи отыгрались: шотландский полузащитник на скорости ворвался в штрафную соперника и пушечным ударом сравнял счет. Но не прошло и пяти минут как подопечные Моуринью вновь вышли вперед: Стевен Бергвейн, который только что появился на поле, длинным пасом нашел во вратарской зоне Хари Кейна, который головой переправил мяч в противоположный от Мартина Дубравки угол. А на последней минуте матча Кейн оформил дубль, удачно сыграв головой на добивании.

Победа принесла "шпорам" 55 очков и подняла на седьмую строчку турнирной таблицы, "сороки" с 43 пунктами остались тринадцатыми.

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