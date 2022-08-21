Ньюкасл и Ман Сити разыграли супербитву в 3-м туре АПЛ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Подопечные Гвардиолы быстро забили – Гюндоган воспользовался пасом Бернарду Силвы и пробил Поупа. Но еще до перерыва "сороки" перевернули ситуацию в свою пользу – Альмирон и Уилсон заставили фанатов на Сент-Джеймс Парк безумствовать.

Манчестер Сити впервые потерял очки в сезоне – Ньюкасл расписал ничью с "горожанами" в перестрелке с шестью голами

Во втором тайме Киран Триппьер укрепил преимущество Ньюкасла. Защитник сборной Англии роскошно исполнил штрафной. Мяч влетел в девятку ворот Эдерсона – 3:1 в пользу команды Эдди Хау.

Но действующие чемпионы Англии сумели отыграться. Сначала Эрлинг Холанд сократил отставание гостей, а затем Бернарду Силва сравнял счет. Драматический и едва ли не лучший матч в сезоне АПЛ завершился сверхрезультативным миром. 3:3 – Ман Сити впервые потерял очки в текущем сезоне. Подопечные Гвардиолы набрали 7 баллов, у Ньюкасла 5 зачетных пунктов.