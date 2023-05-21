Закрывать предпоследний тур АПЛ будет поздний поединок в понедельник между Ньюкаслом и Лестером. Важность встречи на "Сент-Джеймс Парк" для обеих команд сложно переоценить – "лисы" и "сороки" сосредоточены на противоположных задачах, для решения которых обязаны брать максимум.

Трансляция

Противостояние лидера и аутсайдера с непредсказуемым финалом, которое начнется в 22:00 по Киеву, смотрите на setantasports.com. Комментировать его будет Дмитрий Джулай.

Ориентировочные составы

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Бьорн – Жоэлинтон, Бруно Гимараес, Уиллок – Альмирон, Уилсон, Исаак.

Лестер: Иверсен – Перейра, Фас, Эванс, Кастань – Тилеманс, Сумаре, Прат, Мэддисон, Барнс – Варди.

Арбитры

Главный рефери – Андре Марринер, ассистенты: Дэн Кук и Скотт Леджер, четвертый рефери – Крэйг Поусон, судьи VAR: Даррен Ингленд и Ричард Вест.

Текущая форма

Когда встречаются третья и девятнадцатая команды турнирной таблицы, то обычно спрогнозировать победителя кажется несложным заданием. Но не в этот раз. В минувший уик-энд Ньюкасл уже имел похожий опыт, когда играл с Лидсом, также находящимся в зоне вылета. Два реализованных пенальти Каллума Уилсона принесли "сорокам" лишь ничью 2:2.

В четверг ребята Эдди Хау не заметили Брайтон – 4:1. Уверенная победа над одним из соседей по турнирной таблице придаст Ньюкаслу воодушевления, хоть и забрала немало сил. Несмотря на это, тренерский штаб, скорее всего, не будет проводить значительную ротацию и предпочтет привычный костяк, который адаптировался к безумному графику и напряжению.

Победа в понедельник не только гарантирует хозяевам путевку в Лигу чемпионов, но и станет огромным шагом на встречу третьей строчке. Лестер же рискует оказаться в безвыходном положении. За два тура до финиша "лисы" отстают на два очка от спасительного 17-го места. Лестер не может выиграть в четырех последних турах (добыли только два пункта), что делает ситуацию критической. Терять больше нельзя.

История противостояний

Ньюкасл сохраняет действующую победную серию в играх с Лестером – в последних трех матчах во всех турнирах "лисы" уступают "сорокам". В частности, в поединке первого круга Лестер дома капитулировал 0:3. В январе в рамках Кубка лиги команды встретились уже на "Сент-Джеймс Парк", впрочем, "сороки" тоже победили и не пропустили – 2:0.

Кадровая ситуация

В конце сезона лазареты обеих команд переполнены. Тренерский штаб Ньюкасла давно не может рассчитывать на Эмиля Крафта, Шона Лонгстаффа, Мэтью Ритчи и Джамала Ласселса. Предыдущий тур из-за травмы бедра пропустил Джейкоб Мерфи, однако его участие в игре с Лестером не исключено.

Повреждение запястья не позволяет находиться в обойме голкиперу Дэнни Уорду, который в первой части чемпионата считался основным. Досрочно сезон закончился для защитника Янника Вестергора. Не все хорошо со здоровьем у троицы Чаглар Сьюнджю, Келечи Ихеаначо и Кирнан Дьюсбери-Холл. Однако двое первых уже провели тренировку с командой.

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