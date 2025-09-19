Ньюкасл – Барселона: легенда МЮ назвал своего любимого футболиста после матча ЛЧ – Грилиш поддержал неочевидный выбор
Легендарный игрок Манчестер Юнайтед Пол Скоулз отметил перфоманс хавбека Барселоны Педри в матче Лиги чемпионов против Ньюкасла.
Скоулз остался под впечатлением от выступления Педри в игре против Ньюкасла, выложив фото испанца в сторис и подписав: “Мой новый любимый футболист”.
Поддержал легенду МЮ и одноклубник Миколенко Джек Грилиш, который в Instagram добавил: "Одно удовольствие наблюдать за игрой Педри и де Йонга".
Стоит добавить, что Педри не отличался результативными действиями в матче против Ньюкасла, но показал классную точность передач (91%), выиграл 9 дуэлей из 12 и собрал на себе три фола. Правда, у испанца хватало и потерь мяча – аж 10. Барселона же победила Ньюкасл (2:1) благодаря дублю Маркуса Рашфорда.
