Скоулз остался под впечатлением от выступления Педри в игре против Ньюкасла, выложив фото испанца в сторис и подписав: “Мой новый любимый футболист”.

Поддержал легенду МЮ и одноклубник Миколенко Джек Грилиш, который в Instagram добавил: "Одно удовольствие наблюдать за игрой Педри и де Йонга".

Стоит добавить, что Педри не отличался результативными действиями в матче против Ньюкасла, но показал классную точность передач (91%), выиграл 9 дуэлей из 12 и собрал на себе три фола. Правда, у испанца хватало и потерь мяча – аж 10. Барселона же победила Ньюкасл (2:1) благодаря дублю Маркуса Рашфорда.

