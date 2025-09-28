Арсенал забил свои 35-й и 36-й голы с угловых в Премьер-лиге с начала сезона 2023/24, что на 15 больше, чем у любой другой команды за этот период. У Челси и Тоттенхэма – по 21 голу. Команда Микеля Артеты по праву считается лучшей в АПЛ в этом компоненте игры – как Интер в Серии А.

Арсенал на последних минутах вырвал победу над Ньюкаслом – скандальный арбитраж не помешал вернуться на второе место

Что интересно, оба мяча "канониры" забили в конце игры – после 80-й минуты. Ассистами отметились Райс и Эдегор.

За Ньюкасл в первом тайме забил Вольтемаде.

Астон Вилла одержала первую победу в сезоне АПЛ, переиграв Фулхэм – команда Унаи Эмери покинула зону вылета