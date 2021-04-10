Заседание КДК УАФ, которое состоялось 9 апреля, приняло ряд важных решений. Среди других, присуждение тернопольской Ниве технического поражения за матч 20-го тура Первой лиги с Горняк-Спортом, который так и не состоялся, сообщает Meta Ratings.

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Причина – руководство Нивы не побеспокоилось заранее о месте проведения встречи.

Напомним, тернопольской команде запретили сыграть на своем стадионе из-за подготовки поля к полуфинальному матча Кубка Украины между Агробизнесом и Динамо. Горняк-Спорт не согласился провести встречу во Львове на арене Скиф, поскольку получил сообщение об этом на день позже, чем положено по регламенту. Соперник предложил провести поединок на своем стадионе, но Нива ответила отказом.

К слову, Нива в турнирной таблице Первой лиги идет тринадцатой, имея в своем активе 18 пунктов.

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