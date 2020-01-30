Нива Винница создала Совет тренеров – его возглавил экс-наставник женской сборной Украины

Бывший главный тренер женской сборной Украины Владимир Рева стал руководителем новосозданного Совета тренеров винницкой Нивы.

Винницкий клуб решил создать Совет тренеров, сообщает официальный сайт Нивы В.

Винницкая Нива получила нового тренера

Заявленной целью органа является разработка стратегии развития всей вертикали клуба – от команды мастеров, коллектива U-19 до местных ДЮСШ, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве. Итак, возглавил Совет Владимир Рева, который консультировал Ниву В перед восстановлением в профессиональном статусе. Также он работал с винницким клубом в 2000-2003 гг., а позже тренировал женскую сборную Украины.

Кроме того, объединение пополнили тренеры Нивы В Олег Шумовицкий и Олег Остапенко, тренеры Нивы В U-19 Александр Дудник и Виталий Рыжковой, а также представители ДЮСШ Блохина-Беланова и ДЮСШ Премьер-Нива. Ожидается, что Совет тренеров поможет всем командам создать похожий рисунок игры и ввести единый тренировочный процесс на всех уровнях.

К слову, осенюю часть чемпионата во Второй лиге Нива Винница завершила на 9-м месте Группы А. Зону вылета некогда участник еврокубков опережает только на 4 очка.

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