Нива Тернополь вынуждена покинуть домашнюю арену – уникальная причина

Тернопольская Нива не сможет выступать на домашнем стадионе в течение третьего круга розыгрыша Второй Лиги.

"В администрации стадиона сообщили о невозможности проведения нашим клубом домашних матчей на поле городского стадиона до 13 мая 2020 года включительно. Это связано с требованиями УАФ о проведении на поле стадиона финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2019/20 (документ прилагается).

Тернополь примет финал Кубка Украины 2019/20

Таким образом четыре из пяти домашних матчей третьего круга Второй лиги ФК Нива будет вынужден провести за пределами Тернополя, что, конечно, создаст серьезные неудобства для наших болельщиков и по меньшей мере лишит команду важной поддержки в период борьбы за путевку в Первую лигу", – говорится в сообщении на официальном сайте Нивы Тернополь.

Напомним, именно Тернополь впервые в своей истории примет финал Кубка Украины-2019. Матч запланирован на 13 мая 2020 года.

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