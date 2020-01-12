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Нива Тернополь вынуждена покинуть домашнюю арену – уникальная причина

12 января 17:26 519 Читати українською
Нива Тернополь вынуждена покинуть домашнюю арену – уникальная причина
Тернопольский городской стадион / фото ФК Нива Тернополь

Тернопольская Нива не сможет выступать на домашнем стадионе в течение третьего круга розыгрыша Второй Лиги.

"В администрации стадиона сообщили о невозможности проведения нашим клубом домашних матчей на поле городского стадиона до 13 мая 2020 года включительно. Это связано с требованиями УАФ о проведении на поле стадиона финального матча Кубка Украины по футболу сезона 2019/20 (документ прилагается).

Тернополь примет финал Кубка Украины 2019/20

Таким образом четыре из пяти домашних матчей третьего круга Второй лиги ФК Нива будет вынужден провести за пределами Тернополя, что, конечно, создаст серьезные неудобства для наших болельщиков и по меньшей мере лишит команду важной поддержки в период борьбы за путевку в Первую лигу", – говорится в сообщении на официальном сайте Нивы Тернополь.

Напомним, именно Тернополь впервые в своей истории примет финал Кубка Украины-2019. Матч запланирован на 13 мая 2020 года.

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Кубок Украины 2019/20 Кубок Украины Тернопольский городской стадион Нива Тернополь Нива Тернополь Вторая лига УАФ
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