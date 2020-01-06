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Нива Тернополь продолжит выступления во Второй лиге – клуб заручился поддержкой нескольких инвесторов

6 января 13:44 125 Читати українською
Нива Тернополь продолжит выступления во Второй лиге – клуб заручился поддержкой нескольких инвесторов
Нива Т / ФК Нива Т

Похоже, футболу в Тернополе быть – Нива нашла выход из критической ситуации и продолжит борьбу за выход в Первую лигу.

"Футбольный клуб Нива заручился поддержкой еще двух бизнес-структур Тернопольщины и продолжит участие в чемпионате Второй лиги, чтобы выполнить поставленную накануне сезона задачу, а именно – выход в Первую лигу. Чтобы достичь нужного результата по итогам третьего круга и уверенно смотреть на будущие перспективы клуба, мы не прекращаем поиски потенциальных инвесторов и партнеров и приглашаем всех желающих присоединиться к финансированию ФК Нива, особенно представителей властных структур.

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В то же время клубом начата процедура создания акционерного общества, что позволит привлечь к финансированию как властные структуры, так и юридические и физические лица, которые будут иметь возможность стать акционерами клуба. Также акционеры смогут влиять на кадровую политику клуба, выбирая директора клуба и представителей на другие руководящие должности. Списки акционеров ежемесячно будут публиковаться на официальном сайте клуба. А по требованию акционеров клубом будут предоставляться отчеты по финансовым затратам", – сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, за два сыгранных круга во Второй лиге Нива набрала 41 очко и единолично возглавляет турнирную таблицу Группы А, на 2 пункта опережая Полесье.

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