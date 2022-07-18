"После определенных размышлений руководство футбольного клуба Нива Тернополь приняло решение продолжить выступления в Первой лиге чемпионата Украины в новом сезоне 2022/23 гг., несмотря на военное положение в Украине", – цитирует Тихого "Номер один".

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Тренерский штаб Нивы и дальше будет возглавлять Андрей Купцов, а вот дата начала тренировочного процесса в рамках подготовки к новому чемпионату еще не определена. Футболисты сейчас занимаются индивидуально, многие проводят благотворительные матчи в составе сборной звезд тернопольского футбола.

Напомним, сезон-2022/23 для команд Первой лиги запланировано начать в конце августа или начале сентября. К моменту остановки прошедшего первенства Нива в турнирной таблице Первой лиги шла пятой.

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