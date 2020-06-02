Нива Тернополь может отказаться от выхода в Первую лигу

Легендарный клуб испытывает серьезные финансовые трудности, а потому может не повыситься в классе.

"5 июня должна состояться встреча руководства Нивы с потенциальными инвесторами – только после нее можно будет говорить о том, в каком направлении мы будем двигаться.

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Будем ли мы усиливаться? Однозначно, без этого никак не обойтись. Другое дело, на какие условия приглашать новичков. Для нас важны не имена, а желание игрока расти и развиваться, насколько он мотивирован, способен влиться в коллектив, который не хватает с неба звезд", – сказал в комментарии изданию Footboom главный тренер команды Василий Малык.

Напомним, тернопольская Нива лидирует в группе А Второй лиги. Ранее на Совете лиг клубы проголосовали за досрочное завершение сезона в третьем по силе дивизионе.

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