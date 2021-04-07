Тернопольская Нива может не отправиться на поединок 21-го тура против киевской Оболони, информирует Meta-ratings.

Нива Т продолжает поиски нового домашнего стадиона – "виновником" стал Кубок Украины

По информации источника, причиной таких проблем является серьезная задолженность. Команда уже около двух месяцев не получает заработной платы. Но это не единственные проблемы клуба – Нива не может проводить свои матчи в Тернополе из-за подготовки газона к финальному матчу Кубка Украины.

К слову, сейчас коллектив располагается на 13 строчке турнирной таблицы Первой лиги, поединок с Оболонью запланирован на субботу, 10 апреля.

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