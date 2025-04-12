В субботу, 12 апреля, запорожский Металлург в 3-м туре Первой лиги расписал боевую ничью с тернополянами (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига, Группа выбывания, 3-й тур

МФК Металлург – Нива Т – 1:1

Голы: Иродовский, 58 – Посевкин, 77

Удаление: Давыдов, 45+2

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В 3-м туре Первой лиги МФК Металлург в рамках 3-го тура в Группе выбывания принимал тернопольскую Ниву. Первая половина встречи прошла без голов и запомнилась удалением на последней минуте тайма: Давыдов в борьбе попал ногой в голову Костюченко и получил мгновенную красную карточку.

После перерыва тренер запорожцев выпустил Иродовского и тот отблагодарил наставника за доверие уже через три минуты. Получив передачу в штрафной Дмитрий развернулся и нанес сумасшедший удар в дальнюю девятку. К слову, вторую половину прошлого сезона 21-летний хавбек провел в аренде в Карпатах.

К сожалению, удержать победу Металлург не сумел. На экваторе второй сорокапятиминутки тернополяне воспользовались угловым и Посевкин после отскока добил сферу в сетку с острого угла.

Команды не успели доиграть каких-то три минуты – уже в добавленное время прозвучал сигнал воздушной тревоги и футболисты вынуждены были покинуть поле. После возобновления игры гости могли вырвать победу, но после навеса со штрафного и серии рикошетов запорожцам удалось отбиться.

Ничья позволила Ниве набрать 23 очка и закрепиться на второй строчке турнирной таблицы Группы выбывания Первой лиги. МФК Металлург с 19-ю пунктами четвертый.

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